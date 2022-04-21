Данілов побачив у Шойгу намір депортувати українців на будівництва Сибіру

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: МО Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Украни Олексій Данілов вважає, що російська верхівка має плани депортації українців до таборів на заході Сибіру для робіт на будівництві нових міст у промислових агломераціях РФ.

Про це йдеться в інтерв’ю Данілова “Українській правді”.

“6 вересня 21-го року вийшла стаття Шойгу, яка мала назву “О новых городах Сибири”. Мало хто звернув увагу на цю публікацію, але ми на такі речі звертаємо увагу.

Уважно її тоді прочитавши, ми мали розуміння, що бажання за рахунок наших громадян, саме нашої країни, розбудовувати Сибір, як це вже було неодноразово, у них ніколи не зникне.

Шойгу прямо озвучив цей план – побудувати від 3 до 5 великих міст від 300 тисяч до мільйона населення. І, відповідно, це мали бути українці.

Усі повідомлення, які нам надавала розвідка партнерів, була про концтабори, фільтраційні табори, а також фізичне знищення президента і вищого політичного керівництва на першому місці”, – сказав секретар РНБО.

На думку Данілова, у статті міністр оборони РФ Сергій Шойгу натякнув на те, що на примусових роботах мали працювати українці. Російський міністр написав, що до робіт мали б, мовляв, залучати громадян із країн Співдружності Незалежних Держав.

Ідеться про письмове інтерв’ю Шойгу виданню РБК під назвою “Мы говорим о программе развития Сибирского региона на десятилетия”.

Процитуємо фрагменти, на які посилається Данілов:

— …На встрече с представителями научной общественности Сибирского отделения РАН я дословно сказал о назревшей необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. Именно научно-промышленных и экономических центров. Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.

Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счете — устойчивому развитию российской экономики.

— Мы ведь говорим о долгосрочной программе развития Сибирского региона, на десятилетия, которая должна не только положить конец оттоку, но, самое главное, создать привлекательные условия для притока в Сибирь населения.

Создание экономических научно-производственных центров потребует инвестиций не только в экономику, но и, прежде всего, в создание привлекательных условий проживания и работы там людей. С учетом имеющейся уже транспортной инфраструктуры и ее наращивания в научно-промышленные центры будут интегрированы и сегодняшние сибирские города, которые получат дополнительные инвестиции на свое развитие.

Какой-то приток трудовых ресурсов на реализацию строительных проектов из наших бывших советских республик, наверное, должен быть. Но важно другое.

Смотрите, у нас сегодня европейская часть России, особенно Московский регион, избыточна с точки зрения наличия трудовых ресурсов, а за Уралом — наоборот. Все это приводит к дефициту и очень высокой стоимости жилья в Московском регионе, повышенной нагрузке на транспорт, социальную инфраструктуру, здравоохранение.

Почему люди из Сибири уезжают ближе к Москве? Потому что вокруг столицы более привлекательные условия жизни, широкие возможности качественного образования и гарантий трудоустройства с достаточным уровнем заработной платы.

Но в российской истории есть много примеров эффективного решения проблемы пространственного развития. Достаточно вспомнить о столыпинских реформах. Переселявшиеся в Сибирь крестьяне освобождались от части налогов, получали ссуды на обустройство, почти бесплатный проезд по железной дороге и даже, читал, им полагалась одна тягловая лошадь и корова. Люди освобождались от службы и рекрутирования ради освоения просторов Сибири. Почитайте, посмотрите отчет о тех программах 1914 года «Азиатская Россия».

В советские годы Сибирь принимала у себя сотни тысяч молодых людей, приезжавших на энтузиазме со всей страны на грандиозные стройки.

Многие оставались здесь работать, приехав с западных областей, Белоруссии, Украины, Закавказья, Поволжья, Средней Азии вместе с эвакуированными в годы Великой Отечественной войны предприятиями. Можно вспомнить и Фармана Салманова, молодого ученого из Баку, доказавшего сначала теоретически существование, а затем и открывшего колоссальные запасы углеводородов, нефти и газа в Сибири, которыми мы пользуемся и сегодня.

Далее для реализации мегапроектов того времени началась эпоха «комсомольских строек». В этот период были построены Красноярский алюминиевый завод, Саяно-Шушенская, Красноярская и Братская гидроэлектростанции, начато строительство шести заводов энергетического машиностроения под Минусинском, Красноярский экскаваторный и т.д.

Средний возраст населения в Саяногорске, где и я трудился на строительстве алюминиевого завода, составлял 29 лет и очень многие после завершения строительства остались там жить.

Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по «сибирской» ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое.

Эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, то есть потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования, что вследствие повышения комфорта жизни приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению компаний сферы услуг. Все это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России.

Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность.

— По поручению президента в рамках Русского географического общества мы этим занимаемся более десяти лет с участием лучших ученых и практиков, а также ведущих экспертов Центра стратегических разработок.

Мне нравится изучать документы по истории, географическим изменениям и экономике регионов России. Во время рабочих поездок всегда вижу красоту, природные особенности регионов и живущих там людей. А Сибирь — моя Родина, моя душа всегда там. Недавно на встрече Владимира Путина с лидерами «Единой России» президент поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы. Работа идет очень активно и, думаю, осенью будет завершена. После согласования в правительстве она будет представлена президенту. Очень надеюсь, что новый состав фракции «Единой России» в Госдуме сделает ее продвижение одним из ключевых приоритетов.

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