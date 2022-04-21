У Бородянці виявили два поховання із 9 загиблими від рук російських окупантів

Фото: пресслужба поліції Київщини

У Бородянці Київської області виявили два поховання з дев’ятьома жертвами російських окупантів.

Про це пізно ввечері в середу, 20 квітня, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

“20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, убитих російськими окупантами. В одній могилі були двоє товаришів 35 років, а поряд дівчина-підліток 15 років. У другому місці поховання правоохоронці виявили тіла шести людей – чотирьох чоловіків та двох жінок. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві жителі, імена двох загиблих поки що залишаються невстановленими”, – йдеться у повідомленні на сторінці поліції Київської області у фейсбуці.

За словами начальника поліції Київської області, усі знайдені були вбиті.

“У деяких із загиблих є ознаки тортур. Хочу наголосити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору і не становили жодної загрози”, – вказав Нєбитов.

Тіла всіх загиблих були доставлені до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

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