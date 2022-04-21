93-тя бригада показала роботу своєї РСЗВ на Харківщині. ФОТО

92-тя окрема механізована бригада ЗСУ “Холодний Яр”, яка після успішних дій у Сумській області тепер тримає оборону на Харківщині, показала роботу свого підрозділу реактивної артилерії.

“Ось так боги війни сходять на Олімп. Екіпажі БМ-21 “Град” “холодноярців” “насипають” окупантам. І досить успішно знищують ворожі цілі на Харківщині”, – повідомили в пресслужбі бригади.

“Саме за цю точність, влучність, самовідданість та сміливість їхнього командира – бойового офіцера на ім’я Антон – президент нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня”, – зазначили в 93 омбр.

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“Проти цих хлопців у росіян немає жодних шансів!” – констатують “холодноярці”.

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