Ворог мав частковий успіх на Ізюмському напрямку, – ГШ

Російські окупанти мають частковий успіх у наступі на Ізюмському напрямку, через який вони чинять спроби охопити зону ООС із північного заходу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 20 квітня.

“Противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку.

В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх”, – сказано в повідомленні.

При цьому в районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Не мала успіху й спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив.

“Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка”, – ідеться у зведенні.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.

Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на зазначеному напрямку. З території РФ переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу.

Батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав.

Російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.

Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу “Азовсталь”.

На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка.

На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів.

Ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

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