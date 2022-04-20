У Києві знесуть 10 пошкоджених від російських обстрілів будинків

У столиці 10 будинків, які були пошкоджені внаслідок російського агресії, не підлягають реконструкції та будуть знесені.
Про це вдень у середу, 20 квітня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Біля 10 будинків, де пошкоджені несучі конструкції, і вони не можуть бути відремонтовані. Більше ста будинків, які зазнали пошкодження і там ми вже розраховуємо, яким чином ми можемо відновити їх”, – сказав Кличко.
За його словами, сьогодні міська влада робить все для того, щоб відновити життєдіяльність у місті.
У столиці від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 дитсадків та один дитячий будинок.
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