Home / Війна / Спроба провести евакуацію з Маріуполя не вдалася, – Верещук

Спроба провести евакуацію з Маріуполя не вдалася, – Верещук

20/04/2022 21:19

Сьогоднішня спроба провести евакуацію з Маріуполя по гуманітарному коридору провалилася. Російську окупаційні війська не змогли забезпечити належні умови.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у середу, 20 квітня.

На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню”, – заявила вона.

Верещук зазначила, що через “неорганізованість та нехлюйство” окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали автобуси для евакуації.

“Завтра зранку ми поновимо наші зусилля на Маріупольському напрямку”, – наголосила віце-прем’єр.

Читайте також:
Арахамія та Подоляк готові приїхати в Маріуполь на переговори, – “Азов”

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна готова до будь-яких форматів обміну для порятунку людей з Маріуполя, – Зеленський

Ситуація в Маріуполі погіршується. Поки що Україна не може досягти там позитивного результату. На руках наших військових – поранені люди. Бійці захищають своїми спинами від окупантів звичайних мирних мешканців,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse