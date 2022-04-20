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СБУ виявила нові докази участі російських строковиків у війні проти України

20/04/2022 12:46
СБУ табличка

Попри заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна, що строковиків не відправляють на війну, вони воюють в Україні і просять батьків забрати їх додому.

Про це вранці в середу, 20 квітня, пресцентр СБУ з посиланням на перехоплену розмову російського окупанта з матір’ю.

“Тут треба через прокуратуру працювати. Бо я знаю, що строковиків забирають через прокуратуру. Навіть до мене підбігали, трусилися: дай-дай зателефонувати батькові, він… вирішить питання, мене заберуть”, – говорить загарбник.

Матір російського строковика, який воює проти України, зауважує, що їхня “місцева прокуратура – гнила просто”.

Окупант із цим погоджується, але просить все ж якось забрати його додому.

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