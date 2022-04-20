У розбомбленому Маріуполі померла 91-річна єврейка, яка пережила Голокост

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В одному з укриттів блокадного Маріуполя померла 91-річна Ванда Об’єдкова, яка пережила Голокост. Протягом останніх тижнів жінка не могла навіть ходити.

Про це повідомили у середу, 20 квітня, видання Chabad.Org і Державний музей Аушвіц-Біркенау.

“У 10 років Ванда Семенівна Об’єдкова пережила німців, сховавшись у підвалі в Маріуполі. 81 рік потому вона померла в підвалі того ж міста, як жертва жахливої ​​війни, ховаючись від росіян”, – написав музей “Аушвіц-Біркенау” у Twitter.

Ванда Семенівна народилась у Маріуполі в 1930 році та пережила нацистську окупацію.

Матір Ванди Марію розстріляли у селищі Агробаза біля Маріуполя, де протягом 1941-1943 року нацисти знищили понад 16 тисяч євреїв.

Але маленькій Ванді вдалося врятуватися.

Сусіди переконали нацистів, що дівчинка мала грецьке походження, а пізніше її переховувала Праведниця народів світу Діна Семенченко.

У 1954 році Ванда Об’єдкова вийшла заміж, у неї народилася донька Лариса.

Жінка все життя прожила в Маріуполі і не покинула місто навіть після початку повномасштабної війни.

Через бомбардування міста російськими окупантами сім’я жінки була змушена переміститись у підвал.

“Не було ні води, ні електрики, ні тепла – і було нестерпно холодно… Ми нічого не могли для неї зробити. Ми жили як тварини!

Кожного разу, коли падала бомба, вся будівля тряслася. Мама говорила, що нічого подібного не пам’ятає під час Другої світової”, – розповіла Лариса у коментарі Chabad.Org.

4 квітня 2022 року Ванда Об’єдкова пішла з життя. Незважаючи на обстріли, доньці Ларисі та її чоловіку вдалося поховати жінку в парку менш ніж за кілометр від Азовського моря.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вбили Бориса Романченка, який пережив нацистські концтабори. До 1945 року він пройшов Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, а у віці 96 років загинув від російського снаряда в Харкові.

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