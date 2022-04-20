Окупанти за добу обстріляли 12 міст і сіл на Донеччині, є загиблі і поранені

Російські військові протягом минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого є загиблі і поранені серед цивільних жителів, а також руйнування інфраструктури.

Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомила пресслужба Національної поліції.

“Внаслідок ударів загинули мирні жителі, є поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія”, – йдеться в повідомленні.

Точного числа постраждалих у поліції не навели.

Упродовж минулої доби російські військові вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Мар’їнка, Краматорськ, Новогродівка, Торецьк, Миколаївка, Благодатне, Орлівка, Рубці, Привілля.

“Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії”, – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відкрили кримінальні провадження за статтями “порушення законів і звичаїв війни” і “посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”.

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