Окупанти за добу обстріляли 12 міст і сіл на Донеччині, є загиблі і поранені

Російські військові протягом минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого є загиблі і поранені серед цивільних жителів, а також руйнування інфраструктури.
Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомила пресслужба Національної поліції.
“Внаслідок ударів загинули мирні жителі, є поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія”, – йдеться в повідомленні.
Точного числа постраждалих у поліції не навели.
Упродовж минулої доби російські військові вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Мар’їнка, Краматорськ, Новогродівка, Торецьк, Миколаївка, Благодатне, Орлівка, Рубці, Привілля.
“Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії”, – йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що відкрили кримінальні провадження за статтями “порушення законів і звичаїв війни” і “посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”.
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