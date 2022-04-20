На Харківщині СБУ виявила прихований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн

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На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн. Все це обладнання уже передано на потреби української армії.

Про це у середу, 20 квітня, інформує пресцентр української спецслужби.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати на виробничих потужностях міста. Таким чином, Росія планувала використати Харків у якості “перевалочної бази! для подальшого наступу вглиб території України.

“Завдяки героїчному опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння піде на потреби ЗСУ і буде використана для захисту нашої держави”, – пише СБУ.

Серед іншого у ході обшуків СБУ вилучила та передала Міністерству оборони:

60 повнокомплектних танкових двигунів

велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки, які було поміщено у 10 залізничних вагонів для швидкого переміщення.

В окремих замаскованих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря». Таке майно входить до штатного озброєння військових літаків і гелікоптерів та використовується для враження літальних апаратів.

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. Напередодні повномасштабного вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

Наразі СБУ встановила причетних до злочину та вживає невідкладних заходів щодо їх затримання.

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