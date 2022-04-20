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Літак, вертоліт та інше: за добу ППО уразила 9 ворожих цілей

20/04/2022 03:06

За добу 19 квітня Збройні сили уразили дев’ять повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом на сході та півдні України протиповітряною обороною Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів:

  • 1 літак (імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34);
  • 1 вертоліт (Ка-52);
  • 6 БПЛА (з них 5 ОТР “Орлан-10” і 1 – S-100);
  • 1 крилату ракету.

“Підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави нищать дедалі більше ворожих повітряних цілей, використовуючи при цьому всі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження”, – зазначають у КПС.

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