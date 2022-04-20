Компанія AeroVironment передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon

Безпілотник Quantix Recon. Ілюстративне фото

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і надасть послуги з навчання Міністерству оборони та Силам тероборони.

Про це з посиланням на AeroVironment повідомляє “Українська правда“.

Зазначається, що безпілотники, які передадуть українському війську, можуть у польоті залишатися непоміченими силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, завдяки чому спроможні забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, яке динамічно змінюється.

У компанії наголосили, що для них “велика честь підтримувати народ України”.

Безпілотник Quantix Recon поєднує переваги багатороторного дрона з дальністю, швидкістю та ефективністю безпілотного літака з фіксованим крилом. Цей БПЛА може досліджувати до 1,6 квадратного кілометра за 45-хвилинний політ на одній батареї.

Читайте також:

Україна вже отримала від союзників допомогу по бойових літаках, – Пентагон

Дрони-камікадзе Switchblade вже в Україні, – Пентагон