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Компанія AeroVironment передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon

20/04/2022 02:48

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і надасть послуги з навчання Міністерству оборони та Силам тероборони.

Про це з посиланням на AeroVironment повідомляє “Українська правда“.

Зазначається, що безпілотники, які передадуть українському війську, можуть у польоті залишатися непоміченими силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, завдяки чому спроможні забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, яке динамічно змінюється.

У компанії наголосили, що для них “велика честь підтримувати народ України”.

Безпілотник Quantix Recon поєднує переваги багатороторного дрона з дальністю, швидкістю та ефективністю безпілотного літака з фіксованим крилом. Цей БПЛА може досліджувати до 1,6 квадратного кілометра за 45-хвилинний політ на одній батареї.

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