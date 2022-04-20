Компанія AeroVironment передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і надасть послуги з навчання Міністерству оборони та Силам тероборони.
Про це з посиланням на AeroVironment повідомляє “Українська правда“.
Зазначається, що безпілотники, які передадуть українському війську, можуть у польоті залишатися непоміченими силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, завдяки чому спроможні забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, яке динамічно змінюється.
У компанії наголосили, що для них “велика честь підтримувати народ України”.
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