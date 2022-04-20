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Десантники показали збиті зі Stinger і Starstreak російські безпілотники. ФОТО

20/04/2022 11:48

Підрозділи Протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ на одному з напрямків фронту збили два російських багатоцільових безпілотники.

Про це вранці в середу, 20 квітня, інформує служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Йдеться про багатоцільовий безпілотний вертоліт “Горизонт Ейр S-100” та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс “Орлан-10”.

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Фото: пресслужба ДШВ ЗСУ

БПЛА збили 19 квітня з переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та Starstreak.

“Військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати доволі дорогі засоби повітряної розвідки противника. Повітряний простір в смугах нашої відповідальності – під повним контролем підрозділів ППО ДШВ”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за добу 19 квітня ЗСУ вразили дев’ять повітряних цілей російських окупантів: один літак, один гелікоптер, одну крилату ракету і шість безпілотників.

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