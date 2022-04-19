ЗСУ знищили 4 роти російських десантників і дві БТГр ворога

Фото: пресслужба НГУ

Українські військовослужбовці знищили чотири роти російських армійців 106-ї парашутно-десантної дивізії та дві батальйонно-тактичні групи зі складу 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це ввечері у вівторок, 19 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Противник продовжує зазнавати значних втрат особового складу. Для вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за контрактом керівництво Збройних сил Російської Федерації прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців та спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту”, – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, з початку року, для проходження служби у 42-х частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом.

І 22 з них вже відмовилися від участі в так званій “спеціальній операції” на території України.

“Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, що беруть безпосередню участь в збройній агресії на території України”, – зазначає пресслужба ГШ ЗСУ.

У 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

Крім того, на території України були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

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