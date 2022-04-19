ЗСУ відбили наступ росіян у Рубіжному та Попасній, завдавши окупантам суттєвих втрат

Українські військові тримають лінію оборони в Луганській області, вони відбили наступ російських окупантів у Рубіжному та Попасній.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону у вівторок, 19 квітня.

“Загострення вже розпочалося, тяжка ситуація. Але наші захисники тримають лінію оборони, відбивши наступ у Рубіжному, Попасній. Там втрати десятками загиблих у ворога“, — цитує Гайдая “Новое время”.

Він додав, що кількість атак на регіон суттєво збільшилася, але супротивник не добився жодних успіхів.