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ЗСУ відбили наступ росіян у Рубіжному та Попасній, завдавши окупантам суттєвих втрат

19/04/2022 10:02

Українські військові тримають лінію оборони в Луганській області, вони відбили наступ російських окупантів у Рубіжному та Попасній.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону у вівторок, 19 квітня.

“Загострення вже розпочалося, тяжка ситуація. Але наші захисники тримають лінію оборони, відбивши наступ у Рубіжному, Попасній. Там втрати десятками загиблих у ворога“, — цитує Гайдая “Новое время”.

Він додав, що кількість атак на регіон суттєво збільшилася, але супротивник не добився жодних успіхів.

“Вночі була суттєво збільшена кількість атак, обстрілів та авіаудари наносилися, але жодних успіхів ворог не мав взагалі”, — резюмував голова ОВА.

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