Російське керівництво наказало “зрівняти із землею “Азовсталь”. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Служба безпеки України оприлюднила аудіоперехоплення розмови, у якій російський військовий розповідає про наказ керівництва “зрівняти із землею” завод “Азовсталь” у Маріуполі.

Про це пресслужба відомста повідомила у вівторок, 19 квітня.

“Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод “Азовсталь”, де тримають оборону наші бійці. Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста. Тож рашисти готують 3-тонні “сюрпризи” з неба”, – ідеться у повідомленні.

На записі, що є у розпорядженні СБУ, ростовський командир взводу загарбників, який перебуває у 4 кілометрах від заводу, розповів про наказ керівництва.

“Ждем тут “сюрпризы” от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей…Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь, волна взрывная будет”, – сказав загарбник дружині.

На запитання про долю мирного населення він відповів: “Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные…”.

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