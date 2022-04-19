Українські військові під Ізюмом змусили окупантів відступити, – Генштаб

Ілюстративне фото

Російські окупанти безуспішно намагаються штурмувати місто Ізюм на Харківщині.

Про це ввечері у вівторок, 19 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ