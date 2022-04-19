Сійярто тезами роспропаганди виправдовує рішення не постачати зброю Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто використав тези російської пропаганди щодо ракетних ударів по Львову для виправдання рішення угорського уряду не постачати зброю Україні і не дозволяти транзит.

Про це він заявив під час пресконференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, інформує “Європейська правда” вдень у вівторок, 19 квітня.

“Найважливішим аспектом для нас тут є безпека Угорщини, ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не була втягнута війну. Тому ми досі не постачаємо озброєння в Україну і не дозволяємо поставки зброї через Угорщину безпосередньо в Україну”, – сказав Петер Сійярто.

Він вважає, що правильність цього рішення угорського уряду підтверджувалася неодноразово навіть останніми днями. Зокрема, угорський міністр використав пропагандистські заяви РФ про нібито знищення західних поставок зброї на околицях Львова внаслідок російських ракетних ударів 18 квітня.

“Ми не хочемо, щоб подібні сцени відбувалися в населених угорцями районах поблизу угорсько-українського кордону”, – сказав Сійярто.

“Водночас, звичайно, ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України і продовжимо найбільшу гуманітарну операцію в історії Угорщини, а також прийом біженців із України”, – додав він.

Раніше Пентагон заявив, що не має інформації про знищення атаками РФ надісланих Україні партій військової допомоги.

Так прокоментували заяви з Росії про те, що ракетні удари поцілили у склади, де нібито зберігалася зброя від західних союзників.

Читайте також:

У Будапешті виставку про війну в Україні розмалювали проросійськими гаслами. ФОТО

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ