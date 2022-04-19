Пентагон нарахував в Україні 76 російських батальйонно-тактичних груп

Ілюстративне фото. Російські військові на Сумщині. Фото: Reuters

В Україні зараз перебувають 76 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), із них 11 були введені в останні кілька днів.

Про це повідомив на брифінгу 18 квітня неназваний високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За його словами, крім цих 76 батальйонно-тактичних груп, на північ від України є ще близько 22 БТГ, які, ймовірно, поповнюють і переобладнують.

Посадовець додав, близько десятка БТГ, які перебувають в Україні, намагаються захопити Маріуполь. За словами представника Пентагону, в Маріуполі й навколо нього перебуває значна кількість російських сухопутних військ. Місто обстрілює російська авіація й артилерія.

“Якщо Маріуполь перейде під контроль росіян, це звільнить близько десятка БТГ для використання в інших місцях на сході чи півдні України. Але це під питанням, тому що українці все ще дуже і дуже рішуче б’ються за Маріуполь”, – сказав чиновник.

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