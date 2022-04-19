Обстріл Харкова з “Ураганів”: кількість загиблих зросла

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова із РСЗВ “Ураган” загинули четверо людей.
Про це ввечері у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба обласної прокуратури.
“За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» Московський район Харкова. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини. Ще 14 мирних жителів поранені. Пошкоджено понад десять житлових будинків, гаражі та супермаркет”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.
Раніше сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські військові знову обстрілюють житлові райони Харкова, є жертви – три людини загинули, 16 поранених.
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