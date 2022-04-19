На Херсонщині окупанти замінували дороги й поля, – ГУР

Російські окупанти замінували поля, посадки та ґрунтові дороги вздовж траси Херсон – Снігурівка.
Про це ввечері в вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
“Росіяни проводять мінування по всіх тимчасового окупованих територіях. Зокрема, в ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти провели щільне мінування полів, посадок і ґрунтових доріг”, – йдеться в повідомленні.
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