Миколаїв тиждень без води: як одесити долучилися до порятунку сусідів. ВІДЕО

Скріншот із відео

У Миколаєві близько тижня відсутнє водопостачання. Працівники водоканалу виявили прорив мережі – як кажуть, унаслідок обстрілів. Допомагають у складній ситуації сусідам мешканці Одеської області.

Про це у вівторок, 19 квітня, інформує “5-й канал”.

У деяких районах Миколаєва вода зникла ще 12 квітня.

“Унаслідок бойових дій, саме було влучання ракети або ще чогось, пошкоджена частина труби, яка зараз на території боїв, там небезпечно, туди в нас доступу немає. Саме тому швидко відновити водопостачання неможливо”, – пояснив міський голова Олександр Сєнкевич.

У соцмережах публікують фото, як люди беруть воду з річок, зливних канав і джерел. Це не залишило байдужим українців, тож волонтери оголосили збір води.

На заклик допомогти Миколаєву, який буквально закрив собою Одесу від наступу російських військ, відгукнулись тисячі людей. Лише за перші пів години містяни принесли кілька тонн води.

Баклажки з водою везуть автівками, приносять у руках та котять у візочках.

“Я з Миколаєва, мені важко, у мене всі друзі без води вже майже цілий тиждень, тому вирішили допомогти, якщо є можливість, треба щось зробити. Там є джерела, але їх дуже мало, а людей дуже багато, там черги дуже великі, знаю, куди привозили воду, але черги дуже великі ще до того, як люди приїжджали з водою”, – розповідає мешканка Одеси Ірина Оставненко.

“Близько 4,5-5 тонн. Як бачите, без зупинки люди приїжджають, просто йде колона, яка завозить воду, ми сортуємо на технічну та питну, на порожні баклажки і потім їх набираємо”, – говорить волонтер Вадим Дмитрієв.

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“Це ж неможливо, у них питної води взагалі немає, беруть із річок технічну воду, коли водопостачання відновиться теж невідомо. Кім (Віталій Кім, голова ОВА – “Н”) каже, що це надовго, тому обов’язково треба допомагати. Миколаїв тримає оборону Одеси, розумієте, якщо вони прорвуть Миколаїв, значить Одесі буде нелегко, тому ми хочемо допомогти”, – наголосила одеситка Тамара Прозорова.

Відгукнулися й великі постачальники води.

“Тут уже всім відома візуалізація символу України, це справді наше життя, дуже сподіваюся, ця вода допоможе миколаївцям витримати. Тонну води привезли, це 200 п’ятилітрових бутлів”, – каже постачальник питної води Владислав Булгаков.

Долучилася до допомоги й влада Одеси. Протягом тижня до Миколаєва з Одеси рушатимуть по п’ять водовозів, кожен із них – по вісім кубометрів. Крім того, область надіслала ще й місткості для води, однак їх досі не вистачає.

“Передані були пластикові та металеві ємності, зокрема передавали винороби ті, які можна зняти, не пошкодивши, які в них вільні, тому що деякі зайняті виноматеріалами. Треба місткості, в яких можна зберігати питну воду довгий час. Тобто приїде цистерна, виллє десять кубів води і місцеві зможуть приходити і набирати”, – зауважує голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний.

Волонтери також готові профінансувати фільтри для води.

“Зараз у нас фахівці у Миколаєві працюють із встановлення очисних систем. Добре, що Миколаїв стоїть на Південному Бузі і є звідки брати воду. Будуть фільтрувальні системи, професійні, для очищення води, які видають чисту питну воду і мешканці Миколаєва зможуть до цих станцій підходити та набирати води стільки, скільки їм треба”, – каже волонтерка Наталя Богаченко.

Лише за один день волонтерам вдалося зібрати понад 40 тонн води. Частину вже відправили до Миколаєва.

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