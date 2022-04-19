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ДШВ розбили російський мотострілецький підрозділ з Томська

19/04/2022 09:21

Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС Росії з міста Томськ.

Про це вранці у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

“Нещодавно в районі інтенсивних боїв українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС РФ, м. Томськ. Підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця”, – йдеться в повідомленні ДШВ. 

У командуванні зазначають, що того ж дня в бою з українськими військовими чимало окупантів згоріли в полум’ї знищених бойових машин, але деяких вдалося ідентифікувати за документами.

“Під час огляду особистих речей одного з типового представника “русского мира” з Оренбурга молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Фах снайпера, навідника-командира танка та закінчення інтенсивних курсів за програмою “виживання” при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться”, – кажуть у КДШВ. 

Також ідентифікувати по нарукавних знаках та погонах ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М.

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