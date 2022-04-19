Байден скликає нараду світових лідерів щодо наступу військ РФ в Україні, – ЗМІ

Президент США Джо Байден у вівторок, 19 квітня, проведе нараду з главами кількох інших держав та керівництвом ЄС і НАТО з приводу нового російського наступу на сході України.
Про це з посиланням на власні джерела в Єлисейському палаці (офісі президента Франції Еммануеля Макрона) повідомляє сайт французького телеканалу BFMTV.
“Сполучені Штати скликають у вівторок у рамках російського наступу в Україні нараду з главами кількох держав: Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі, Румунії”, – повідомляє BFMTV.
Повідомляється, що у нараді також візьмуть участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель.
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