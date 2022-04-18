Під Маріуполем загарбники тримають у “фільтраційних таборах” понад 27 тис. українців, – радник мера

Російські окупанти утримують в “фільтраційних таборах” по лінії Мангуш-Нікольске-Ялта на Донеччині не менше 27 тисяч людей.
Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Депортація і фільтрація. За оновленими даними окупанти утримують в фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта не менш 20 тисяч осіб, перешкоджаючи можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення процедури фільтрації.
Також 5-7 тис. осіб перебувають у фільтраційному таборі у с. Безіменне на стадії підготовки до депортації”, – написав він.
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