Під Маріуполем загарбники тримають у “фільтраційних таборах” понад 27 тис. українців, – радник мера

Російські окупанти утримують в “фільтраційних таборах” по лінії Мангуш-Нікольске-Ялта на Донеччині не менше 27 тисяч людей.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Депортація і фільтрація. За оновленими даними окупанти утримують в фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта не менш 20 тисяч осіб, перешкоджаючи можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення процедури фільтрації.

Також 5-7 тис. осіб перебувають у фільтраційному таборі у с. Безіменне на стадії підготовки до депортації”, – написав він.

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