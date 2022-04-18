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Загарбники продовжують примусову мобілізацію в ОРДЛО. ВІДЕО

18/04/2022 11:37

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські загарбники продовжують силову мобілізацію.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Чоловіків окупанти ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

“Новобранців” вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову.

А щоб нікуди не втекли — возять у закритих залізничних вагонах.

“Нас посадили і повезли. Куди їхали – не знали. А потім побачили. Наша задача, як я зрозумів, була як у будбату. Копати щось типу окопів. Незрозуміло, навіщо і незрозуміло, з якою метою”, – розповів мешканець окупованого Донецька Олександр Кравченко, який потрапив у полон ЗСУ.

За його словами, він не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх “командирів”.

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