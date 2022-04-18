Якщо ракетний обстріл Львова відбувся з Каспійського моря, то це прямий наслідок потоплення “Москви”, – Клименко

Якщо ракетний обстріл Львова відбувся з Каспійського моря, то це прямий наслідок потоплення українськими військами крейсера “Москва”.
Про це у понеділок, 18 квітня, написав на сторінці у ФБ редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко.
“Якщо підтвердиться, що ракетний обстріл Львову відбувався з Каспійського моря, це прямі наслідки потоплення крейсера “Москва” ракетою “Нептун”. Справа в тому, що у складі Каспійської флотилії ВМФ РФ є 3 ракетні корвети проекту «Буян-М» з ракетами “Калібр”: “Град Свияжск”, “Углич”, “Великий Устюг””, – йдеться в повідомленні.
Клименко також зауважив, що зі 100 крилатих ракет “Калибр” морського базування, що були застосовані ВМФ РФ по цілях в Сирії, 56 належали надводним кораблям та підводним човнам Чорноморського флоту РФ, а 44 – саме корветам Каспійської флотилії.
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