Укрпошта відновлює роботу відділень по всій Чернігівщині

“Укрпошта” відновлює роботу відділень по всій Чернігівській області.

Приймають не лише перекази та оплату за комуналку, а й відправлення по Україні та за її межі.

Про це повідомляє пресслужба компанії вранці в понеділок, 18 квітня.

Зокрема, у Чернігові відчинені такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

“Ситуація в інших регіонах – без суттєвих змін. Проте просимо перевіряти актуальний графік роботи найближчих до вас відділень на сайті”, – додали в пресслужбі.

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