Укрпошта відновлює роботу відділень по всій Чернігівщині

“Укрпошта” відновлює роботу відділень по всій Чернігівській області.
Приймають не лише перекази та оплату за комуналку, а й відправлення по Україні та за її межі.
Про це повідомляє пресслужба компанії вранці в понеділок, 18 квітня.
Зокрема, у Чернігові відчинені такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.
“Ситуація в інших регіонах – без суттєвих змін. Проте просимо перевіряти актуальний графік роботи найближчих до вас відділень на сайті”, – додали в пресслужбі.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 54 – 18.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!