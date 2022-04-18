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У Німеччині відкрили понад 140 справ за схвалення війни РФ проти України

18/04/2022 09:58

Правоохоронці кількох регіонів Німеччини розслідують понад 140 справ про схвалення війни Російської Федерації проти України.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, інформує Deutsche Welle.

Більшість відкритих справ стосується використання літери “Z”, що стала символом російського нападу.

Зображення цієї літери в громадських місцях підпадає під ст. 140 німецького Кримінального кодексу, що передбачає штраф або позбавлення волі до трьох років для тих, хто “заохочує чи іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів” протиправні дії.

У землі Саксонія-Ангальт відкрито 19 справ за цією статтею через букву “Z”, у Гамбурзі – 17, із них 16 теж стосуються цього символу.

У густонаселеній землі Північна Рейн-Вестфалія відкрито 37 справ через схвалення російської агресії проти України, 22 з них також пов’язані з демонстрацією “Z”.

Деякі регіони, наприклад, Баварія, такої статистики щодо виправдання нападу Росії на Україну не ведуть, але запевняють, що вживають заходів проти тих, хто підозрюється у цих злочинах.

З початку російської війни в Україні у низці міст Німеччини пройшла хвиля проросійських акцій, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та Радянського Союзу.

У більшості випадків учасникам проросійських акцій опонували інколи навіть численніші проукраїнські виступи та акції.

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