Серед військових у РФ зростає кількість офіційних “відмовників”, – ГУР

Ілюстративне фото

Серед російських військових зростає кількість відмов від участі в наступальних діях на території України.

Так, в одному з підрозділів південного військового округу ЗС РФ кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу.

Про це вдень у понеділок, 18 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“В армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Так підтверджено, що серед «контрактників» у підрозділах 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї армії південного військового округу ЗС РФ кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, “працюють” заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ.

Рашистів переконують узяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами з родичами.

Тим, кого таки не вдалося переконати, вносять запис в особову справу: “Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території “ЛНР”, “ДНР” та України”. Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участь у війні проти України, а залишились у так званому стратегічному резерві в пунктах постійної дислокації.

Тим, хто прибув у частини в ході ротації, але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: “Здійснив ухилення від виконання обов’язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України”.

Також застосовуються “специфічні” методи переконання: зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн рублів здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях.

В іншому випадку, у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення.

У пресслужбі також повідомили, що одночасно російське командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області. Багато тіл перебувають в моргах уже понад місяць.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 54 – 18.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ