На Харківщині за добу від російських обстрілів загинули 9 людей

Дев’ять цивільних загинули та ще 25 отримали поранення у результаті російських обстрілів Харківської області.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомила пресслужба Харківської ОВА.

“За добу 17 квітня на Харківщині: 25 поранених, 9 загиблих серед цивільного населення”, – йдеться в повідомленні.

У результаті ворожих обстрілів житлових районів у центрі Харкова шестеро людей загинули та 24 отримали поранення.

У Дергачівській громаді від обстрілів російських окупантів загинули дві людини і одна отримала поранення.

Також загарбники обстріляли Золочівську громаду – там загинула одна людина.

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