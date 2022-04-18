Home / Війна / “Мінус 37 танків”: пресцентр ООС підбив підсумки бойових дій за тиждень

“Мінус 37 танків”: пресцентр ООС підбив підсумки бойових дій за тиждень

18/04/2022 00:13

Упродовж доби 17 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донбасі успішно відбили 12 атак ворога, а за тиждень – 58. Завдяки умілим діям наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Про це ввечері в неділю, 17 квітня, повідомив пресцентр ООС.

“Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”, – розповіли в командуванні ООС.

Загалом, за даними пресцентру, протягом тижня 11-17 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів та 2 крилаті ракети противника.

“Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!” – заявили у штабі.

Читайте також:
Артилерія 24 омбр продовжує навалювати окупантам на Луганщині. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупанти намагаються відірвати відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом ОРДЛО, – Зеленський

Російські загарбники намагаються перетворити окуповану Херсонську й Запорізькі області на щось подібне до ОРДЛО з маріонетковою владою. Про це у вечірньому зверненні в неділю, 17 квітня, заявив президент Володимир...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse