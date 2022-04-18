“Мінус 37 танків”: пресцентр ООС підбив підсумки бойових дій за тиждень

Фото: "Новинарня"

Упродовж доби 17 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донбасі успішно відбили 12 атак ворога, а за тиждень – 58. Завдяки умілим діям наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Про це ввечері в неділю, 17 квітня, повідомив пресцентр ООС.

“Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”, – розповіли в командуванні ООС.

Загалом, за даними пресцентру, протягом тижня 11-17 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів та 2 крилаті ракети противника.

“Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!” – заявили у штабі.

Читайте також:

Артилерія 24 омбр продовжує навалювати окупантам на Луганщині. ВІДЕО