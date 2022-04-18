Міноборони підтвердило звільнення кількох населених пунктів біля Ізюма

Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів біля Ізюма в Харківській області.

Про це у понеділок, 18 квітня, заявив на бри фінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Таким чином Мотузяник відповів на питання журналіста про повідомлення щодо звільнення Збройними силам сіл навколо Ізюма.

“Так, я можу підтвердити, низку населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації надати не можу, але відзначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів”, – цитує Мотузяника “Радіо Свобода”.

За словами Мотузяника, саме з цього району російські війська будуть робити спробу подальшого наступу.

Під час брифінгу речник Міноборони зазначив, що російські загарбники продовжують частково блокувати Харків та намагаються вражати підрозділи українських військ, які захищають місто.

Як писала “Новинарня“, у неділю 17 квітня стало відомо, що в Харківській області підрозділи ЗС України проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу українські сили звільнили Базаліївку, Леб’яже, частину Кутузівки.

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