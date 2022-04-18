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Google відкрив на своїх картах усі стратегічні й військові об’єкти Росії

18/04/2022 14:15

Стратегічні й військові об’єкти Російської Федерації на Google Maps віднині  можна роздивитися у максимальній якості.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомило агентство АрміяInform.

У сервісі Google Maps у максимальній роздільній здатності тепер можна побачити різні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо.

Роздільна здатність зображень до 0,5 метра на піксель. Раніше вони відображались в гіршій у рази якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти деталі.

Наприклад, завдяки знімкам можна оцінити процес робіт на єдиному російському авіаносці “Адмірал Кузнецов”.

“Адмірал Кузнецов” на Google Maps

Також у високій якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

База зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська

Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ.

Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ

Із космосу можна ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети

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