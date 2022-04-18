Google відкрив на своїх картах усі стратегічні й військові об’єкти Росії

Стратегічні й військові об’єкти Російської Федерації на Google Maps віднині можна роздивитися у максимальній якості.
Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомило агентство АрміяInform.
У сервісі Google Maps у максимальній роздільній здатності тепер можна побачити різні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо.
Роздільна здатність зображень до 0,5 метра на піксель. Раніше вони відображались в гіршій у рази якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти деталі.
Також у високій якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.
Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ.
Із космосу можна ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.
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