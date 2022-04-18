30% Ірпеня зруйновано повністю, – Нацполіція

За інформацією Нацполіції, вже з 5.03.2022 на території міста Ірпінь щоденно велися бої та артилерійські обстріли.

«За свідченнями мешканців, переважно вони велися з 5 до 7-00 ранку. Та з 18-00 до 20-00 ввечері. Знищено повністю житлові квартали та приватні будинки в районах біля ЖК «Синергія», «Синергія-2», «Річ таун», «Фортуна», на вулиці Соборниця та будівельно-монтажного управління «Адмірал». Близько 30% міста повністю зруйновані».

Він нагадав, що 28.03.2022 місто Ірпінь було звільнено від окупантів. Спеціальною групою Нацполіції були оглянуті 7 місць розстрілу громадян, вставлені та допитані близько 118 громадян, які на момент активної фази збройної агресії залишалися у місті.

«Оглянуті будинки та місця, де певний час перебували та чинили мародерства військові РФ… Вже призначено близько 87 судових експертиз, по ним буде дана оцінка діям військовослужбовців РФ».

Пантелеєв підкреслив, що «наразі вже відпрацьований один з кейсів для передачі матеріалів до Міжнародного суду. Це обстріл ЖК «Річтаун» військовослужбовцями РФ».

«Мешканці, які перебували у підвалах, готували їжу, вже дали покази, що вони не бачили там військовослужбовців ЗСУ. Тобто квартали, які підпадали під обстріли, там не було наших військовослужбовців. Не було представників тероборони на той момент. А ЗС РФ, захопивши базу у місті Буча, а це за 1 тисячу метрів до житлового комплексу, здійснювали обстріли важкою артилерією щодня… Слідчими зараз фіксується траєкторія обстрілів. Фіксується дальність. Це окремий кейс, який потім з партнерами з Офісу Генерального прокурора буде переданий до Міжнародного суду… Разом працюють найдосвідченіші слідчі та експерти, журналісти та прокурори. Ми зможемо довести усі ці військові злочини, які відбуваються на нашій території”, – зазначив перший заступник начальника Головного слідчого управління.

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