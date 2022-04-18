30% Ірпеня зруйновано повністю, – Нацполіція

В Нацполіції відпрацювали «кейс» щодо обстрілу ЖК “Річтаун” в Ірпені для звернення до Міжнародного суду. Спеціальна комісія завершила оперативні та слідчі дії. Наразі оглянуто 269 тіл загиблих мешканців міста.
Про це на брифінгу в понеділок, 18 квітня, заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв, передає “Лівий берег”.
«Наша спеціальна комісія завершила оперативні та слідчі дії в місті Ірпінь. За два тижні після звільнення нашої території нам вдалося зафіксувати факти, які будуть основою кримінального провадження та матеріалів звернення до Міжнародного суду… По хронології воєнної агресії нам вдалося встановити події, які там відбувалися. Ми побачили, що 24.02.2022, з початку активної фази збройної агресії РФ проти України, встановлено повне руйнування трьох мостів, за допомогою яких відбувався проїзд до міста Ірпінь. 4.03. 2002 — у ЖК «Річтаун» була розірвана перша міна калібру 82 мм, випущена військовослужбовцями ЗС РФ з території міста Буча по місту Ірпінь», — заявив він.
За його словами, була забезпечена евакуація близько 95% мирного населення міста за допомогою місцевої влади.
«Вже 5.03. 2022 відбувся мінометний обстріл по блокпосту міста Ірпінь. Та розпочався рух бойових броньованих гусеничних машин РФ «БМП-2» та «БМП-3» з боку Забуччя. Окупанти зайняли ЖК «Грін Ярд», де перебували до 25.03.2022. У вказаному районі окупанти розстріляти 8 цивільних громадян, які попередньо були закатовані військовослужбовцями РФ. Розстріляти сімейну пару, яка намагалася евакуюватися з міста на власному автомобілі. Був розстріл місцевого громадянина, який не погодився виконувати накази військових РФ. Так само розстріляли 12 громадян, які на думку військових РФ, сприяли роботі ЗСУ. На теперішній час ми оглянули 269 тіл загиблих мешканців міста Ірпінь. Вони передані до судових експертиз для встановлення причин загибелі. Надалі вони будуть передані родичам для поховання», — пообіцяв він.
За інформацією Нацполіції, вже з 5.03.2022 на території міста Ірпінь щоденно велися бої та артилерійські обстріли.
«За свідченнями мешканців, переважно вони велися з 5 до 7-00 ранку. Та з 18-00 до 20-00 ввечері. Знищено повністю житлові квартали та приватні будинки в районах біля ЖК «Синергія», «Синергія-2», «Річ таун», «Фортуна», на вулиці Соборниця та будівельно-монтажного управління «Адмірал». Близько 30% міста повністю зруйновані».
Він нагадав, що 28.03.2022 місто Ірпінь було звільнено від окупантів. Спеціальною групою Нацполіції були оглянуті 7 місць розстрілу громадян, вставлені та допитані близько 118 громадян, які на момент активної фази збройної агресії залишалися у місті.
«Оглянуті будинки та місця, де певний час перебували та чинили мародерства військові РФ… Вже призначено близько 87 судових експертиз, по ним буде дана оцінка діям військовослужбовців РФ».
Пантелеєв підкреслив, що «наразі вже відпрацьований один з кейсів для передачі матеріалів до Міжнародного суду. Це обстріл ЖК «Річтаун» військовослужбовцями РФ».
«Мешканці, які перебували у підвалах, готували їжу, вже дали покази, що вони не бачили там військовослужбовців ЗСУ. Тобто квартали, які підпадали під обстріли, там не було наших військовослужбовців. Не було представників тероборони на той момент. А ЗС РФ, захопивши базу у місті Буча, а це за 1 тисячу метрів до житлового комплексу, здійснювали обстріли важкою артилерією щодня… Слідчими зараз фіксується траєкторія обстрілів. Фіксується дальність. Це окремий кейс, який потім з партнерами з Офісу Генерального прокурора буде переданий до Міжнародного суду… Разом працюють найдосвідченіші слідчі та експерти, журналісти та прокурори. Ми зможемо довести усі ці військові злочини, які відбуваються на нашій території”, – зазначив перший заступник начальника Головного слідчого управління.
Читайте також:
Банкова пропонує меморіалізувати ірпінський міст
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!