Росіяни не можуть розвинути наступ на Донбасі, бо ЗСУ їх потужно стримують, – МОУ

Бійці 24 омбр на Луганщині. Кадр відео

Після відступу з півночі України окупаційним військам РФ не вдається розгорнути агресивний наступ на Донбасі, тому що Збройні сили України потужно їх стримують.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону в неділю, 17 квітня.

“В них (росіян) такі плани давно є, але ЗСУ їм не дають можливості їх реалізувати. Вони готові, вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Бо вже навчені, що їхні люди тут голодували (їх же відправили на 2-3 дні)”, – сказала Маляр, яку цитує “Українська правда”.

“Вони все це готують, але їм поки не вдається розпочати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують”, – зазначила представниця МОУ.

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