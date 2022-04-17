Реактивно-артилерійський підрозділ ДШВ “накрив” більше сотні рашистів із технікою

У 81-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли про роботу реактивно-артилерійського підрозділу, який успішно знищує російських загарбників.

“Зовсім нещодавно рахунок знищених окупантів реактивним підрозділом ДШВ значно збільшився. Завдяки точним розрахункам та іншим заходам, вогнем реактивників були завдані потужні удари по наступаючих силах противника”, – зазначають у пресслужбі 81 оамбр.

За підтвердженою інформацією, знищено 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР) і близько сотні живої сили противника.

Результати роботи реактивного артилерійського підрозділу зі знищення сил ЗС РФ:

Особовий склад підрозділу представлений до державних нагород.

І це вже далеко не перший успіх реактивного артпідрозділу 81-ї бригади від початку великої війни.

“Ще в березневі дні зведені підрозділи збройних сил РФ декілька разів намагалися просуватися у Харківському напрямку. Однак доїхати рашистам таки не вдалося.

З отриманням завдання, реактивний артилерійський підрозділ швидко та організовано виїжджав на позиції та завдавав потужних ударів противнику. В результаті було знищено командний пункт, велику кількість військової техніки, а також колону підрозділів морської піхоти окупантів”, – розповіли у 81-й бригаді, девіз якої – “Народжені перемагати”.

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