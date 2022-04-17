Президент Зеленський виступив із прожектами для забезпечення українців житлом

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Значну частину вечірнього звернення 16 квітня президент Володимир Зеленський присвятив питанням відбудови міст та забезпечення українців житлом.

Він зокрема розповів: “Провів сьогодні нараду, присвячену відбудові наших міст. (…) Що важливо в нашому проекті відбудови України? (…) Зараз – історичний момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя. Коли можемо зробити якісне міське планування там, де його не було. Можемо врахувати реальні транспортні потоки. Гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність”.

“Це якщо говорити про те, що стосується організації простору життя та якості відбудови. Але є й те, що стосується справедливості. (…) Ще минулого року я ставив завдання уряду – зробити все, щоб цьогоріч можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі. Далі ми планували перейти до забезпечення житлом усіх наших військових. А зараз ми фактично розширюємо те минулорічне завдання на масштаб усієї держави й деталізуємо його так, щоб це було справжньою модернізацією українських міст і українських громад. А ще поєднуємо це з програмою енергомодернізації житла. Як результат – буде кілька етапів.

Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію квадратними метрами чи грошима.

На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити. Всі міста й громади, які постраждали.

А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має. Не може більше бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири. Не може більше бути такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько й мати не мають власного житла та змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти. Не може більше бути такого, що лікар чи медична сестричка, вчитель чи правоохоронець усе життя чесно віддають справі, а залишаються в гуртожитку на десятки років, якщо не на все життя”, – сказав президент.

Він вважає, що влада зможе забезпечити таким категоріям населення житло.

“Уряд, усі органи центральної влади разом із місцевою владою повинні це забезпечити. І забезпечать. Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру. На безпечний і комфортний життєвий простір, який буде розрахований на будь-яку людину. Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі”, – сказав Зеленський.

За його словами, “щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене”.

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