Зеленський назвав першу партію країн-гарантів безпеки України та дві угоди з РФ

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України в рамках майбутнього мирного договору демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

Про це він розповів в інтерв’ю українським онлайн-медіа в суботу, 16 квітня, передає “Українська правда”.

“На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові, – підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю, окремо буде від Євросоюзу”, – сказав Зеленський.

“Я говорив окремо з Урсулою (президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн), окремо з Шарлем Мішелем (голова Європейської Ради), Франція, Німеччина. Ми перше коло розмови будемо робити в такому форматі на п’ятьох (Британія, США, Німеччина, Франція, Польща). Потім будуть доєднані інші країні. Поки що від інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання, що хочемо ми і що готові нам надати”, – зазначив президент.

Зеленський вважає, що в України не буде проблеми зі зброєю від Заходу чи санкціями проти країни-агресора, але будуть питання щодо військової компоненти.

Також він озвучив думку, що договір із Російською Федерацією міг би складатися з двох окремих документів, зокрема й про гарантії безпеки.

“Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо її відносин із Російською Федерацією“, – сказав Зеленський.

“Москва хотіла б мати один договір, у якому є вирішення всіх питань. Однак усі не зовсім бачать себе за одним столом із РФ. Для них гарантії безпеки для України – це одне питання, а домовленості з РФ – це інше питання.

Росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: “вибач, бачили, що було у Бучі, обставини змінюються”, – додав президент України.

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