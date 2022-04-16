Окупанти показали на відео з неба, що лишилося від зруйнованого Маріуполя

У мережі поширюють відео з Маріуполя: квадрокоптер знімає зруйнований мікрорайон “Східний”.

Сюжет поширила Маріупольська міська рада в телеграмі в суботу, 16 квітня.

“Будинки наскрізь пробиті, під завалами – загиблі. Так на думку окупанта, виглядає “визволення”. Рашисти самі знімають на відео свої воєнні злочини для гаазького суду. Збирають компромат на себе, хизуючись тим, що “своїх не кидають”. Просто в них кидають смертоносними бомбами та розстрілюють з “градів”. Нелюди та справжні фашисти”, – ідеться в підписі до відео на тг-каналі Маріупольської міськради.

Також міськрада показала зруйнований рашистами залізничний вокзал Маріуполя:

та зруйнований 4-й корпус Приазовського державного технічного університету:

Водночас радник законного міського голови Петро Андрющенко повідомив, що 15 квітня окупанти влаштували концерт класичної музики з виконанням творів Й. С. Баха у 23-му мікрорайоні з приводу візиту ватажка “ДНР” Пушиліна.

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