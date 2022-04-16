Начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації став Героєм України

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України майору Кукурбі Олександру Васильовичу – начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України.

Про це глава держави повідомляв у зверненні пізно ввечері 14 квітня, однак указ про нагородження на сайті з’явився згодом.

“Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів”, – розповів Зеленський про Кукурбу.

Указ №239/2022 визначає, що майор Кукурба нагороджений “за “особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”.

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