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Мінус два на Чорноморському флоті: командир “Москви” нібито пішов на дно, командир ВДК “Саратов” помер від ран, – ЗМІ

16/04/2022 21:58

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Напередодні ЗМІ заявили про смерть одразу двох командирів своїх військових кораблів.

Капітан 1-го рангу, командир флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера “Москва” Антон Купрін нібито загинув разом із кораблем, що потонув після ураження українською ракетою в морі. А командир великого десантного корабля “Саратов” Володимир Хромченков помер від поранень, отриманих від “прильоту” в порту Бердянська.

Антон Купрін

Про смерть Антона Купріна була інформація в телеграм-каналі Держприкордонслужби України.

“Міністерство оборони [Росії] вражене цією сумною новиною. Важко її прийняти, поділяємо біль з усією родиною та товаришами по службі Антона”, – ішлося в скріншоті на каналі ДПСУ.

Прямих посилань на таке повідомлення МО РФ знайти не вдалося.

16 квітня росЗМІ поширили відео з живим Купріним.

Володимир Хромченков

Крім того, пише одеський сайт “Думська“, на російських військових форумах і в соцмережах у ніч із 15-го на 16 квітня з’явилося доказ смерті капітана 2-го рангу, командира ВДК ЧФ РФ “Саратов” Володимира Хромченкова.

За інформацією товаришів по службі окупанта, він помер у госпіталі від тяжких поранень.

Нагадаємо, ВДК “Саратов” вибухнув і потонув у порту тимчасово окупованого Бердянська на Азовському морі 24 березня.
У російських соцмережах підтверджують інформацію про те, що “Саратов” був уражений українською тактично-оперативною ракетою “Точка-У”.

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі 14 квітня.

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