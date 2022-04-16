Фінляндія “з високою ймовірністю” увійде в НАТО, – міністр

Фінляндія “з високою ймовірністю” стане членом НАТО, хоча рішення ще не ухвалене.
Про це заявила міністр з питань Європи Тютті Туппурайнен телеканалу Sky News, пише “Європейська правда“.
За її словами, “народ Фінляндії вже ухвалив рішення”, й опитування показують величезну підтримку членства в Альянсі.
“На цей момент я б сказала, що це (вступ Фінляндії в НАТО – “Н”) дуже ймовірно. Але рішення ще не ухвалене”, – сказала Туппурайнен, пояснивши, що це питання ще повинен обговорити парламент.
Міністр зазначила, що “жорстока” війна Росії в Україні є “тривожним дзвінком для всіх нас”.
“Не тільки для нас, фінів, – це стосується всього кордону безпеки в Європі”, – наголосила вона.
“Хоч би що говорила Росія, ми це чуємо, але ухвалюємо власні рішення, виходячи з наших інтересів і наших міркувань щодо ситуації в цілому. Кожна країна має право вживати власних заходів безпеки”, – додала Туппурайнен.
Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, у Фінляндії та Швеції різко зросла підтримка приєднання цих держав до Північноатлантичного Альянсу. Це спонукало тамтешніх політиків розпочати обговорення потенційного вступу в НАТО.
За словами фінського прем’єр-міністра Санни Марін, Фінляндія сподівається завершити обговорення потенційної заявки країни на членство в НАТО до середини літа.
А Швеція має завершити аналіз своєї безпекової політики до кінця травня.
Росія погрожує обом країнам наслідками у разі приєднання до Альянсу. Зокрема, днями на території Росії в напрямку до кордону з Фінляндією було помічено рух важкого озброєння, включаючи ракетні системи. Такі дані з’явилися через кілька годин після того, як Кремль застеріг Гельсінкі від вступу в НАТО.
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