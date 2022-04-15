Над Одесою збили ворожий “Орлан-10”

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Над Одесою українські військові збили ворожий безпілотник “Орлан-10”.

Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко у п’ятницю, 15 квітня.

“Сьогодні над Одесою був збитий БПЛА “Орлан-10″, який збирав розвідувальні дані про військові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури на нашій території”, – розповів Марченко.

Також він додав, що вранці 15 квітня над Одещиною російські військові випустили ракету.

“Усі повинні розуміти, що після потоплення “Москви”, буде існувати підвищена загроза ракетних ударів, тому вранці ворог випустив ракету по Одеському району. На щастя, ракета розірвалася у повітрі, постраждалих немає”, – повідомив Марченко.

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