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Загарбники обстріляли автобуси біля Борової на Харківщині, 7 вбитих і десятки поранених

15/04/2022 13:10

Внаслідок обстрілу російськими військовими цивільних автобусів біля селища Борова Ізюмського району загинули семеро людей. Ще 27 мирних жителів поранені.

Про це вдень у п’ятницю, 15 квітня, інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на речника прокуратури області Дмитра Чубенка.

“Точна кількість загиблих та постраждалих, обставини та маршрути автобусів встановлюються. За попередніми даними наразі, до десяти людей загинули внаслідок обстрілу, ще до 30 – поранені”, – повідомив він.

За уточненими даними, йдеться про щонайменше сімох загиблих та 27 поранених.

За його словами, слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за цим фактом. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

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Україна

Загарбники обстріляли автобуси біля Борової на Харківщині, 7 вбитих і десятки поранених

Внаслідок обстрілу російськими військовими цивільних автобусів біля селища Борова Ізюмського району загинули семеро людей. Ще 27 мирних жителів поранені. Про це вдень у п’ятницю, 15 квітня, інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням...

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