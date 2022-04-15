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З центру Одеси прибирають прититанкові “їжаки” та мішки з піском

15/04/2022 16:58

Із вулиць у середмісті Одеси прибирають протитанкові “їжаки” та барикади, які встановили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це у п’ятницю, 15 квітня, пише місцеве видання “Думская”.

Очевидці розповіли виданню, що з центральних вулиць міста вивозять протитанкові “їжаки”, які встановили на проїздах до вулиці Дерибасівської та культурних пам’яток.

Із вулиць также поступово розбирають барикади з мішків із піском. За словами депутатки Одеської районної ради Наталі Богаченко, протитанкові загороди надішлють на Миколаївсько-Херсонський напрямок.

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