З центру Одеси прибирають прититанкові “їжаки” та мішки з піском

Із вулиць у середмісті Одеси прибирають протитанкові “їжаки” та барикади, які встановили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це у п’ятницю, 15 квітня, пише місцеве видання “Думская”.
Очевидці розповіли виданню, що з центральних вулиць міста вивозять протитанкові “їжаки”, які встановили на проїздах до вулиці Дерибасівської та культурних пам’яток.
Із вулиць также поступово розбирають барикади з мішків із піском. За словами депутатки Одеської районної ради Наталі Богаченко, протитанкові загороди надішлють на Миколаївсько-Херсонський напрямок.
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