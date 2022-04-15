“И пальцы отрублю и кисть”: СБУ оприлюднила докази, як рашисти катують українських військовополонених

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Служба безпеки України фіксує факти грубих порушень Росію Женевської конвенції та інших міжнародних норм поводження з військовополоненими.

Про це вдень у п’ятницю, 15 квітня, інформує пресцентр СБУ.

У розпорядження СБУ здобула запис, де російський кат вихваляється перед своїм знайомим про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими.

Вказано, що спецслужба вже встановила його особу.

“Пленных привозили, еб*ть я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: “Ааааа”, орёт!”, – розповідає загарбник.

Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: “Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!”.

“А СБУ уже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов із війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку. Цікаво, чи знає про такі “подвиги” свого сина його матір, Зульфія Сарсенова? Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень. Тож, якщо “дикуну” вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом”, – наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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