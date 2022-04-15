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Війна в Україні триватиме до кінця 2022 року, – Блінкен

15/04/2022 19:06

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив європейським союзникам думку про те, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

Про це в п’ятницю, 15 квітня, повідомляє CNN із посиланням на двох посадовців.

Канал стверджує, що чимало співрозмовників підкреслюють складність прогнозування тривалості війни РФ проти України, але деякі з них заявили, що нині нема жодних ознак зміни кінцевих цілей Росії. Вони вважають малоймовірним спрямування Кремля на дипломатичні перемовини, якщо тільки РФ не зіткнеться з воєнною поразкою.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван учора сказав, що бойові дії будуть тривати “місяці чи довше”, водночас два європейських посадовці вважають, що війна триватиме від чотирьох до шести місяців, а потім може настати “глухий кут”.

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