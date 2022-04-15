Обстріл Харкова: семеро загиблих, серед них – семимісячне немовля

Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед них – 7-місячне немовля.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов увечері в п’ятницю, 15 квітня.
За його словами, 34 людини дістали поранення. Усім постраждалим медики надають екстрену медичну допомогу.
“Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях”, – закликав Синєгубов.
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