Обстріл Харкова: семеро загиблих, серед них – семимісячне немовля

Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед них – 7-місячне немовля. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов увечері в п’ятницю, 15 квітня. За його словами, 34 людини дістали поранення. Усім постраждалим медики надають екстрену медичну допомогу. “Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях”, – закликав Синєгубов. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук

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