У КМДА розповіли, з якою інтенсивністю люди повертаються до Києва

Щодня до столиці повертається кілька десятків тисяч її мешканців, які перед тим евакуювалися або змушено виїхали; через це ускладнюється дорожній рух.
Про це у п’ятницю, 15 березня, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону.
“Кожен день повертається багато, ми бачимо це по чергах на в’їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щоденно заїжджаюють у місто Київ”, – цитує Поворозника “Українська правда”.
Стосовно проблем, які у зв’язку з цим виникають, Поворозник зазначив, що це – транспортні, оскільки місто посилено готувалося до оборони і зводило фортифікаційні споруди та блокпости, які зараз ускладнюють трафік.
Столична влада та представники Міноборони неодноразово наголошували, що повертатися до столиці наразі ще не варто, оскільки залишається велика загроза ракетних обстрілів ворога.
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