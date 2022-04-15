У КМДА розповіли, з якою інтенсивністю люди повертаються до Києва

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Щодня до столиці повертається кілька десятків тисяч її мешканців, які перед тим евакуювалися або змушено виїхали; через це ускладнюється дорожній рух.

Про це у п’ятницю, 15 березня, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону.

“Кожен день повертається багато, ми бачимо це по чергах на в’їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щоденно заїжджаюють у місто Київ”, – цитує Поворозника “Українська правда”.

Стосовно проблем, які у зв’язку з цим виникають, Поворозник зазначив, що це – транспортні, оскільки місто посилено готувалося до оборони і зводило фортифікаційні споруди та блокпости, які зараз ускладнюють трафік.

Інших логістичних проблем – щодо їжі чи товарів першої необхідності – , за словами заступника Кличка немає.

Столична влада та представники Міноборони неодноразово наголошували, що повертатися до столиці наразі ще не варто, оскільки залишається велика загроза ракетних обстрілів ворога.

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